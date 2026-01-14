Pochi clic per richiedere i documenti Isee sull’app Poste italiane

TERMOLI. Pochi clic e i cittadini molisani possono ottenere i documenti necessari per il calcolo dell’Isee 2026, senza doversi recare in ufficio postale. Il servizio è disponibile per chi possiede conto BancoPosta, libretti di risparmio o carte prepagate Postepay.

Registrandosi su poste.it e associando un numero di telefono a uno dei propri prodotti, è possibile generare in tempo reale un unico documento che raccoglie tutte le informazioni finanziarie necessarie: saldo e giacenza media di conti e libretti, valore dei buoni fruttiferi postali, dati delle carte Postepay e delle carte degli enti previdenziali, fondi di investimento, deposito titoli e premi assicurativi.

Anche tramite l’App Poste Italiane, gratuita e utilizzabile anche da chi non ha rapporti con l’azienda, i dati aggiornati al 31 dicembre 2024 sono consultabili direttamente nella bacheca digitale del cliente, semplificando ulteriormente la richiesta dell’ISEE.

Per maggiori informazioni e dettagli sul servizio: Rilascio certificazione ai fini ISEE.