Poesia sulla sabbia a Termoli

TERMOLI. Sulla spiaggia di Termoli, questa mattina, è comparsa una scritta che ha catturato l’attenzione di residenti e passanti. Parole grandi e chiare tracciate direttamente sulla sabbia hanno trasformato un tratto di litorale in un manifesto poetico a cielo aperto.

Il messaggio, opera di Agostino Senese, recita:

«Io che non so vivere senza sognare

Guardarsi allo specchio e ritrovarsi a volare

Lasciatemi un filo dove poter camminare.

Tenetevi il mondo».

Un invito alla leggerezza, alla ricerca di sé e alla libertà interiore. Un gesto semplice, ma capace di risuonare con chi attraversa la spiaggia in questi giorni, quasi come un promemoria collettivo sulla necessità di continuare a immaginare, nonostante tutto.

Agostino Senese, artista termolese noto per le sue opere di land art e beach art, utilizza spesso la spiaggia come tela per le sue creazioni. Celebre per il stone balancing e i mandala realizzati con materiali naturali lungo la battigia, Senese trasforma luoghi comuni in esperienze poetiche e contemplative, coinvolgendo il paesaggio e chi lo attraversa in un dialogo delicato con la natura.

L’opera dialoga con il paesaggio. Un frammento di poesia che la marea cancellerà presto, ma che per qualche ora ha dato voce alla spiaggia termolese.

AZ