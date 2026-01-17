Pomodoro, basilico e mozzarella… è la giornata mondiale della pizza

TERMOLI. La pizza piace a tutti, ma proprio a tutti. Molti hanno provato a copiarla, a reinventarla, a darle nomi strani e ingredienti esotici… ma il suo cuore resta sempre italiano: pomodoro, mozzarella, basilico. È un piatto che attraversa generazioni e culture, unisce amici e famiglie, e trasforma un pasto in un piccolo rito quotidiano.

Oggi, 17 gennaio, è il World Pizza Day, giornata mondiale dedicata a questo simbolo del Made in Italy. La scelta della data non è casuale: coincide con la festa di Sant’Antonio Abate, patrono dei pizzaioli e dei fornai, e a Napoli la ricorrenza è da sempre celebrata con benedizioni dei forni e feste popolari.

Dal Settecento, quando le prime focacce condite con pomodoro e aglio erano il pasto veloce del popolo, fino alla Margherita, dedicata alla regina Margherita di Savoia, la pizza ha viaggiato nel tempo e nel mondo. Oggi la troviamo ovunque.

Il suo segreto? Essere semplice e straordinaria allo stesso tempo. Un impasto ben lievitato, ingredienti di qualità, un gesto manuale perfetto: ogni fetta racchiude gusto, tradizione e socialità. Non è solo un piatto, ma un’esperienza che rassicura, diverte e unisce.

Il World Pizza Day ci ricorda questo: la pizza non è solo da mangiare, è da vivere e condividere. È un piccolo miracolo italiano che conquista il mondo… una fetta alla volta.

Alberta Zulli