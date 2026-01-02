Portocannone in lutto, rinviato il presepe vivente

PORTOCANNONE. A seguito della tragica scomparsa della giovanissima Sara Carrara, la comunità di Portocannone vive giorni di profondo dolore. Sara, conosciuta e amata per la sua bontà e disponibilità verso gli altri, collaborava con l’Ente comunale nei servizi scolastici, distinguendosi per impegno e professionalità, in particolare al Micronido.

In segno di rispetto per la famiglia e la memoria della giovane, il presepe vivente previsto per oggi è stato rinviato a domani, sabato 3 gennaio, alle ore 18.

Il sindaco Francesco Gallo, a nome dell’amministrazione comunale, esprime la più sincera vicinanza alla famiglia, rivolgendosi in particolare alla mamma Antonietta e alla sorella Concetta, mentre l’intera comunità si stringe attorno al loro dolore.