Punto di Valore: al via le nuove audizioni

TERMOLI. Sabato 24 gennaio, a partire dalle ore 16, si svolgeranno le nuove audizioni per aderire alle attività culturali dell’Associazione Punto di Valore di Termoli.

Dopo il successo dei concerti natalizi, l’Associazione riapre la possibilità di “fare musica insieme” a bambini, ragazze e donne di tutte le età.

La direzione artistica, affidata ai maestri Basso Cannarsa, Gianluca De Lena e Giuseppe Mastromatteo, invita tutti coloro che desiderano prendere parte ai progetti a iscriversi alle audizioni, in programma presso i locali della Chiesa del Carmelo.

È possibile aderire:

all’Orchestra Giovanile (ragazzi e ragazze dai 13 anni in su),

(ragazzi e ragazze dai in su), al Coro Ragazze (dai 12 anni in su),

(dai in su), al Coro Donne (dai 25 anni in su),

iscrivendosi tramite il form: https://forms.gle/ZoWNaqwfFfLygpko9 con la voglia di suonare o cantare insieme.

Per il Coro Bambini, invece, in tutti i sabati di gennaio si terranno open day di presentazione del progetto, destinato ai più piccoli (dagli 8 agli 11 anni). Chiunque voglia partecipare potrà iscriversi direttamente presso i locali del Carmelo, dalle 16.00 alle 17.00.

Da tredici anni, i progetti dell’Associazione Punto di Valore hanno permesso a oltre 400 partecipanti di fare musica insieme, realizzare innumerevoli concerti, conseguire premi in concorsi nazionali e internazionali e, soprattutto, condividere l’amore e la passione per la cultura.