Quelli del Teatro di Nola chiudono la prima edizione di ‘Termoli in scena’

TERMOLI. Domenica 11 gennaio, alle 18, presso l’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande lo spettacolo che chiude ‘Termoli in scena’, la rassegna organizzata dalla UILT Molise (Unione italiana libero teatro), con il patrocinio del Comune (assessorato alla Cultura).

Sul palco la compagnia “Quelli che… il teatro di Nola” con “Grossi affari in famiglia”, una divertente commedia che gioca sulle dinamiche e le contraddizioni che caratterizzano oggi la vita familiare.

Termoli in scena, alla sua prima edizione, rappresenta l’ennesimo successo targato UILT Molise, ma la città adriatica resterà protagonista del teatro popolare regionale perché coinvolta nuovamente in Jamme Bbelle, il celebre festival ormai giunto alla sua quarta stagione e che sarà presentato fra qualche giorno alla stampa.

Per info sullo spettacolo dell’11 gennaio +39 327 956 6623