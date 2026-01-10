Riforma della giustizia: nasce in Molise il Comitato per il “No” al referendum costituzionale

LARINO. Nel Distretto di Campobasso è stata istituita lo scorso 8 gennaio 2026 l’articolazione territoriale molisana del Comitato per il “NO” al referendum costituzionale, con il mandato di promuovere nel territorio regionale un’informazione chiara e pluralista sui contenuti della riforma e di sostenere, in sinergia con il Comitato nazionale, le ragioni del voto contrario. Il coordinamento, nato dall’iniziativa di professionisti, docenti universitari e intellettuali e aperto alla partecipazione di cittadini, associazioni e rappresentanti del mondo culturale e sociale, si propone di difendere i principi costituzionali e di alimentare un dibattito pubblico serio, documentato e accessibile.

Nelle prossime settimane prenderà avvio un ciclo di incontri pubblici nei principali luoghi di aggregazione del Molise, con esordio fissato a Larino sabato 17 gennaio alle ore 17 nella Sala “Il Melograno”, cui seguiranno ulteriori appuntamenti in diverse località della regione che saranno comunicati tempestivamente dal coordinatore dell’articolazione territoriale.

«Il nostro impegno – dichiara il dottor Giovanni Fiorilli – nasce dalla volontà di tutelare i principi della Costituzione e di garantire ai cittadini un’informazione completa e pluralista sulla riforma. Vogliamo favorire un confronto aperto, serio e radicato nei territori, perché la Costituzione è un patrimonio comune che riguarda la vita democratica di tutti».