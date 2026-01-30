Rinviata la presentazione di “Che sia l’ultima”

LARINO. Slitta a data da destinarsi la presentazione del volume “Che sia l’ultima”, inizialmente prevista per oggi, 30 gennaio, nella Sala Feda. Il Comune di Larino, insieme all’Istituto Omnicomprensivo “Magliano”, alla Fidapa, al Rotary Club e al Lions Club, ha comunicato il rinvio dell’iniziativa a causa di un’improvvisa indisposizione di salute dell’autrice Lella Palladino, impossibilitata a raggiungere la città frentana.

Una decisione presa a ridosso dell’evento ma ritenuta necessaria per garantire la presenza della sociologa, figura centrale nel dibattito nazionale sul contrasto alla violenza di genere e voce imprescindibile per un confronto che il territorio ha costruito con cura, responsabilità e lavoro di rete.

L’amministrazione comunale e i partner coinvolti confermano che l’impegno di Larino non si arresta: l’incontro, che vedrà il dialogo tra Palladino e l’autore Roberto Graziano insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, sarà riprogrammato nel più breve tempo possibile per assicurare alla comunità un momento di riflessione all’altezza della complessità del tema. “Auguriamo a Lella Palladino una pronta e rapida ripresa,” dichiara Graziella Vizzarri, Presidente ATS Larino.

“Comunicheremo presto la nuova data per dare la giusta attenzione al tema, affinché la comunità stessa sia protagonista di riflessioni fautrici del cambiamento culturale”. I dettagli relativi alla nuova calendarizzazione saranno diffusi attraverso i canali ufficiali del Comune e delle organizzazioni partner, confermando la volontà condivisa di trasformare l’appuntamento in un ulteriore tassello del percorso civico contro ogni forma di violenza sulle donne.

EB