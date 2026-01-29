CAMPOBASSO. Oggi, 29 gennaio 2026, Campobasso ospita alla Camera di Commercio l’evento Anac dedicato alla nuova piattaforma digitale per la redazione del PTPCT e della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, strumento gratuito rivolto ai Comuni fino a 15.000 abitanti, agli enti pubblici economici, alle società pubbliche e agli ordini professionali con meno di 50 dipendenti delle regioni del Mezzogiorno. La giornata, inserita nel programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021–2027”, si apre alle 9 con la dimostrazione tecnica della piattaforma, prosegue alle 10.30 con la conferenza stampa e alle 11 con la tavola rotonda sul Piano Nazionale Anticorruzione 2026–2028, moderata da Consuelo del Balzo con gli interventi di Michele Coromano, Fausto Pocar, Antonio Lupo, Andrea Primiani e Ida Tascone. Previsti i saluti istituzionali di Elvira Nuzzolo, Giuseppe Pucchetti, Daniele Saia, Maria Luisa Forte, Gianfranco Paolucci e Paolo Spina.

L’iniziativa, valida per la formazione del personale della pubblica amministrazione, punta a semplificare la compilazione dei piani, uniformare le procedure, rafforzare il monitoraggio e consolidare la cultura della legalità, offrendo agli enti locali strumenti digitali concreti per prevenire illeciti e infiltrazioni mafiose.

EB