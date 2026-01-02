Sabato pomeriggio a Guglionesi i funerali di Luigi Sorella

GUGLIONESI. È stata effettuata nella giornata di oggi l’autopsia sul corpo di Luigi Sorella, il 39enne deceduto nei giorni scorsi a Guglionesi.

A seguito dell’esame autoptico, la Procura ha rilasciato il nulla osta consentendo la restituzione della salma ai familiari.

I funerali si svolgeranno domani, 3 gennaio, alle ore 16.00, presso la Chiesa Madre di Guglionesi.

La scomparsa di Luigi Sorella ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale. Il triste annuncio è stato dato dal padre, dalla madre, dalla sorella, dalle zie, dai cugini e da tutti i parenti.

La camera ardente è stata allestita presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli e resterà aperta al pubblico dalle ore 8.

La famiglia ha chiesto di dispensare dalle condoglianze.