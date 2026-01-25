​Sabrina e Nizar sposi: l’unione senza confini

TERMOLI. ​Sabrina e Nizar sposi: un ponte d’amore tra Termoli e il mondo.

Una sala consiliare gremita di affetto ha fatto da cornice, nella giornata di ieri, al matrimonio tra Sabrina Abdelwhed e Nizar Klebi. Un’unione che ha saputo emozionare non solo i presenti, ma anche chi, da lontano, ha potuto partecipare attivamente grazie alla tecnologia e a un’organizzazione impeccabile.

​Una cerimonia senza confini

​Il rito ha avuto un inizio solenne e toccante con la recita di una preghiera in lingua araba, simbolo delle radici e della spiritualità della coppia. Un elemento fondamentale che ha caratterizzato l’intera celebrazione è stata la presenza di un’interprete la Signora Najah Banour il cui ruolo si è rivelato prezioso e indispensabile: traducendo ogni parola del Sindaco in lingua araba e nei dialetti d’origine, ha permesso ai parenti dello sposo collegati da lontano di seguire ogni istante del “Sì”. È stato un gesto di profondo rispetto, che ha annullato le distanze geografiche e linguistiche, facendo sentire tutti parte di un unico, grande abbraccio.

​L’amicizia del Sindaco Nico Balice

​A rendere l’atmosfera ancora più intima è stata la partecipazione del Sindaco Nico Balice. Per lui non è stata solo una funzione istituzionale, ma un atto d’affetto: il Sindaco è infatti legato da una storica e sincera amicizia alla sposa Sabrina e a sua madre Monia. Questo legame personale ha trasformato le promesse nuziali in un momento di gioia condivisa tra vecchi e nuovi amici.

Auguri agli sposi

Il matrimonio di Sabrina e Nizar resterà come un esempio di come l’amore e la tecnologia, uniti alla sensibilità delle istituzioni, possano unire mondi diversi. Alla coppia e alle loro famiglie vanno i nostri più calorosi auguri per un futuro di pace e felicità.

Tantissimi affettuosi auguri Sabrina e Nizar dalla Zia Hanen.

Red