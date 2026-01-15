San Felice del Molise entra nella rete Grim

SAN FELICE DEL MOLISE. Dal mese di gennaio 2026, i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni di San Felice del Molise e Pescolanciano sono stati affidati a Grim Scarl, a seguito della sottoscrizione dei verbali di gestione del Servizio Idrico Integrato tra Grim, l’Egam e le amministrazioni comunali interessate.

Con il passaggio, è stata attivata anche un’attività di supporto e informazioni H24 a disposizione dei cittadini, garantendo assistenza continua e immediata.

Le attività ordinarie e straordinarie di manutenzione delle reti, degli impianti di depurazione e dei serbatoi continueranno a essere svolte secondo le procedure già adottate dai Comuni, in modo da rendere il passaggio completamente neutrale per i cittadini, senza costi aggiuntivi né disagi.