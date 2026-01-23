San Valentino con La Molisana: cene stellate agli innamorati

CAMPOBASSO. “La Molisana” lancia il concorso “Tu ci metti il Rigacuore e noi la Stella”, pensato per rendere San Valentino ancora più speciale e regalare agli innamorati un’esperienza esclusiva.

Saranno 68 le cene stellate in palio distribuite nelle diverse regioni italiane. Partecipare è semplice: fino al 28 febbraio, sarà sufficiente acquistare due confezioni di Rigacuore e caricare lo scontrino sul sito loverstenaci.com. I vincitori potranno scegliere il ristorante tra una lunga lista selezionata di locali.

In aggiunta alle cene, il concorso mette in palio 10 cocotte in ghisa vetrificata a forma di cuore, perfette come regalo romantico. L’iniziativa sarà promossa direttamente nei punti vendita attraverso espositori dedicati nelle aree tematiche di San Valentino.

Il regolamento completo è disponibile sul sito loverstenaci.com.