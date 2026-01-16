Sanità e disuguaglianze: il punto del MoVimento 5 Stelle

CAMPOBASSO. I consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle hanno convocato una conferenza stampa per domani, sabato 17 gennaio alle ore 10.30, nella sala della Biblioteca del Consiglio regionale del Molise a Campobasso, per illustrare l’avvio di una nuova iniziativa parlamentare sulla sanità.

Nel corso dell’incontro pubblico i rappresentanti del M5S presenteranno l’indagine conoscitiva recentemente approvata all’unanimità dalla Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati, dedicata alle disuguaglianze regionali nell’accesso ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e nell’erogazione dei servizi sanitari sul territorio nazionale.

Durante la conferenza stampa saranno illustrate le tappe che hanno portato all’ok del Parlamento e saranno anticipati i contenuti principali del documento di lavoro, con un focus sui punti ritenuti strategici per il Molise. I consiglieri del Movimento 5 Stelle intendono sollevare l’attenzione sulle criticità strutturali e sui ritardi nell’erogazione dei servizi sanitari regionali, temi ritenuti prioritari per la collettività molisana.