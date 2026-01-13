Sant’Elia a Pianisi entra nella rete “Grim”

SANT’ELIA A PIANISI, Il Servizio Idrico Integrato del Comune di Sant’Elia a Pianisi – comprendente acquedotto, fognatura e depurazione – è ora gestito dalla GRIM Scarl, a seguito della firma del verbale di gestione tra GRIM, EGAM e il Comune stesso.

Tutte le attività, sia ordinarie sia straordinarie, come la manutenzione delle reti, degli impianti di depurazione e dei serbatoi, saranno svolte seguendo le procedure e l’organizzazione già utilizzate dal personale comunale. Questo assicura ai cittadini un passaggio neutrale, senza costi aggiuntivi né disagi nella fruizione del servizio.

Un sentito ringraziamento per la collaborazione va al Sindaco di Sant’Elia a Pianisi, al Dott. Biagio Faiella, al responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. Michele Di Iorio, e a tutto il personale comunale, che hanno reso possibile la sottoscrizione del verbale, garantendo un dialogo costante e proficuo con GRIM Scarl.

Per ogni esigenza relativa al Servizio Idrico Integrato, i cittadini e gli utenti potranno rivolgersi alla sede legale di GRIM a Campobasso, in Via Tiberio 95, oppure utilizzare il contact center al numero 0874 1919702, via e-mail o attraverso i contatti disponibili sul sito aziendale: www.grimolise.it. In questo modo, tutte le informazioni sono accessibili comodamente da casa.

Con l’ingresso di Sant’Elia a Pianisi nel Servizio Idrico Integrato, GRIM Scarl raggiunge ora la soglia del 60% degli utenti totali della Regione Molise, confermando concretamente l’impegno operativo della società.