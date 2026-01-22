Servizio di consulenza sui tributi comunali a Mafalda

MAFALDA. “Si informano tutti i contribuenti del Comune di Mafalda che, a partire dal 5 febbraio 2026, ogni giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:30, sarà attivo il servizio di consulenza a cura della dipendente Antonella Lamelza, dedicato a tutti i cittadini per ogni esigenza e chiarimento relativo ai tributi comunali.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un supporto diretto, semplice e trasparente, facilitando il rapporto tra cittadini e amministratori”. Lo rende noto il sindaco, Egidio Riccioni.