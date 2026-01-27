Settimana per la Vita 2026, la Diocesi presenta il programma

TERMOLI. La Pastorale della Salute della Diocesi di Termoli‑Larino ha convocato una conferenza stampa per presentare le iniziative della Settimana per la Vita 2026, in programma dall’1 all’8 febbraio. L’incontro con i media si terrà giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 10.30, nella Sala Conferenze della Curia di Termoli (ingresso da Piazza Sant’Antonio 6).

L’appuntamento è promosso dall’Area Sviluppo Umano Integrale della diocesi, in collaborazione con gli uffici di Pastorale della Salute, Pastorale Giovanile e Pastorale Familiare, insieme a una rete di realtà associative impegnate nel volontariato e nel sostegno alla persona: Avo, Cappellania Ospedaliera, Unitalsi, Lilt Campobasso, AITe, Movimento per la Vita, Caritas Diocesana, Rsa Opera Serena, Hospice, Un Paese per Giovani, Amoris Laetitia, Comitato Parrocchie Santa Maria degli Angeli e SS. Pietro e Paolo, City Angels Campomarino, Cavalieri di San Timoteo, Associazione Giovanni XXIII.

A illustrare il programma saranno il direttore della Pastorale della Salute, dottor Giovanni Fabrizio, e la vice direttrice, dottoressa Bice Monaco.