Smarriti Thor e Nikita a Campomarino Lido

CAMPOMARINO. Mercoledì, intorno a mezzogiorno, sono scomparsi due cani che vivono in via Giorgio Amendola, Campomarino Lido. Si tratta di un simil abruzzese e di una meticcia, entrambi dal carattere docile e che si lasciano avvicinare senza problemi.

Rispondono al nome di Thor e Nikita:

Thor è un incrocio pastore abruzzese, con una macchia nera e marrone sulla groppa, e porta un collare marrone sottile con targhetta.

Nikita è una meticcia di taglia medio-piccola, nera con zampette e muso più chiari, e indossa anch'essa un collare marrone con targhetta.

Chiunque li avvisti è pregato di contattare subito:

Monia 3490772219 – Giorgio 3460533616