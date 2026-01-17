Smarrito Apple Watch a Termoli

TERMOLI. “Qualche settimana fa ho smarrito il mio Apple watch. Non so se sia successo in palestra oppure se mi sia caduto accidentalmente da qualche parte.

Solo oggi ho scoperto che tramite l’app “Dov’è” è possibile localizzare l’orologio. Controllando, ho verificato che più volte (circa 3 settimane fa) il dispositivo è stato localizzato a Termoli, in VIA GENOVA 29.

Chiedo quindi gentilmente a chi lo avesse trovato di contattarmi e restituirmelo.

In caso contrario, oggi stesso mi recherò a sporgere denuncia, allegando anche la stampa della posizione in cui l’orologio è stato localizzato.

Confido nel buon senso e ringrazio chiunque possa aiutarmi, questo è il mio numero 339.2951099″.