Sospensione del flusso idrico: lavori urgenti sulla condotta tra Fortore e basso Molise

CASACALENDA. Una nuova criticità sulla rete idrica regionale coinvolge l’asse dei Comuni di Casacalenda, Sant’Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, Santa Croce di Magliano, Colletorto, Ripabottoni e Morrone del Sannio, dopo che Molise Acque ha comunicato la sospensione immediata del flusso idrico per consentire un intervento urgente di riparazione sulla condotta adduttrice principale nel territorio di Monacilioni.

L’interruzione, avviata senza preavviso per la natura emergenziale del guasto, resterà in vigore fino al completamento dei lavori.

Secondo quanto riferito dalla Grim Scarl, i livelli attuali dei serbatoi consentono – almeno per ora – di evitare disservizi a valle, garantendo la continuità dell’erogazione nei sette Comuni interessati.

Una tregua tecnica che però non elimina il rischio di chiusure improvvise: il gestore ha infatti annunciato un monitoraggio costante e la possibilità di attivare chiusure in emergenza qualora i livelli dovessero scendere sotto le soglie di sicurezza.

Agli utenti viene chiesto di adottare misure preventive, soprattutto nelle fasce orarie in cui la sospensione del flusso potrebbe riflettersi più rapidamente sui serbatoi locali. Grim invita inoltre a segnalare eventuali criticità e a utilizzare il numero di reperibilità 0874 1919702, attivo h24 per informazioni e chiarimenti.

L’intervento su Monacilioni riporta al centro la fragilità della rete idrica molisana e la dipendenza dei Comuni del crinale tra Fortore e basso Molise da un’unica dorsale adduttrice, dove ogni guasto si traduce in un potenziale effetto domino. In attesa della conclusione dei lavori, Grim assicura la massima vigilanza per garantire un servizio regolare e ridurre al minimo i disagi per la popolazione.

EB