Sospensione idrica giovedì in alcune zone periferiche

TERMOLI. Si comunica che, a causa della sospensione del flusso idrico disposta dall’Azienda Speciale Regionale Molise Acque, come da nota prot. n. 840/2026 del 29/01/2026, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, nella giornata di giovedì 29 gennaio, dalle ore 06:00 fino alla tarda serata della medesima giornata, potranno verificarsi abbassamenti di pressione e possibili interruzioni dell’erogazione dell’acqua in alcune zone del Comune di Termoli.
- Via Mar Ionio,
- Contrada Pisciariello.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 098 599
Acea Molise si scusa per il disagio.