Sport e salute: Guglionesi sostiene il progetto Spin Lab

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi aderisce come soggetto sostenitore al progetto SPIN Lab, presentato da ANPEAS APS, nell’ambito del bando “RiGenerazioni” promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, con il supporto di Sport e Salute.

L’iniziativa, finanziata tramite il Fondo per le Politiche Giovanili, mira a creare centri di aggregazione giovanile nei piccoli comuni del basso Molise, destinati a laboratori culturali, ludici e formativi gestiti direttamente dai giovani. Gli obiettivi principali del progetto includono il contrasto a stati d’ansia e depressione, la promozione del lavoro di gruppo e il sostegno all’occupazione locale, riducendo la mobilità fuori regione.

Il Comune metterà a disposizione spazi comunali, come la Biblioteca di Largo Garibaldi, e si impegnerà nella promozione del progetto, nella segnalazione di eventuali casi di disagio e nella collaborazione con altri interventi già attivi sul territorio. L’adesione al progetto non comporta alcun onere finanziario per il Comune.

Il bando prevede tre linee di intervento: spazi per il protagonismo giovanile, servizi di orientamento e accompagnamento e reti per la salute psicofisica, e richiede la collaborazione tra enti del Terzo Settore e soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro.

Il progetto SPIN Lab ha una durata prevista di 24 mesi e si rivolge ai giovani tra i 19 e i 35 anni, con l’obiettivo di creare opportunità concrete di crescita personale, sociale e professionale sul territorio.