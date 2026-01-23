Sport, nutrizione e benessere: nuovi incontri per gli studenti

TERMOLI. L’Associazione Culturale Centro Studi Diritti e Libertà Molise promuove un ciclo di incontri dedicati al tema “Sport, Salute e Benessere: valori comuni”, un percorso di sensibilizzazione e confronto rivolto agli studenti delle scuole superiori della città di Termoli.

Il progetto, che coinvolgerà l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana”, l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi – U. Tiberio” e l’Istituto di Istruzione Superiore “Federico di Svevia”, nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura del benessere psicofisico, della prevenzione e dei corretti stili di vita, valorizzando lo sport come strumento educativo, inclusivo e di crescita personale e sociale.

Nel corso degli incontri saranno affrontati temi centrali per le giovani generazioni, tra cui l’importanza dell’attività fisica per la salute e il legame tra sport, benessere mentale e qualità della vita.

“Sport, nutrizione e benessere parlano lo stesso linguaggio: quello della cura di sé e del rispetto per il proprio corpo – ha spiegato Michele Barile, Presidente dell’Associazione Centro Studi Diritti e Libertà Molise. – Questi appuntamenti rafforzano la nostra convinzione che la collaborazione e la condivisione dei valori siano la base per costruire una cultura del benessere duratura.”

Gli appuntamenti, organizzati in collaborazione con La Vida Wellness & Medical, vedranno la partecipazione di esperti del settore, professionisti della salute e rappresentanti del mondo sportivo e associativo, favorendo un dialogo diretto e partecipato con gli studenti.

Con questa iniziativa, l’Associazione Centro Studi Diritti e Libertà Molise conferma il proprio impegno nella promozione dei diritti, della consapevolezza civica e del benessere delle nuove generazioni, rafforzando la collaborazione con il mondo della scuola e il territorio.

I dettagli di ogni singolo incontro saranno comunicati nei prossimi giorni.