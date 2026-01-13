Termoli celebra San Sebastiano, patrono della Polizia Locale

TERMOLI. Termoli si prepara a festeggiare San Sebastiano, patrono della Polizia Locale d’Italia. Martedì 20 gennaio, alle 10:30, nella Cattedrale “Santa Maria della Purificazione”, sarà celebrata una Santa Messa dedicata al Corpo, officiata da monsignor Gabriele Mascilongo.

L’evento, promosso dal Comandante della Polizia Locale, maggiore Pietro Cappella, rappresenta un momento simbolico per riunire agenti, istituzioni e cittadini. La celebrazione è un’occasione per sottolineare i valori di legalità, dedizione e servizio al bene comune che guidano ogni giorno l’attività della Polizia Locale.