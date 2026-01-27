Tra Shakespeare ed Eduardo: il teatro irpino in scena a Guglionesi

GUGLIONESI. Il teatro torna protagonista in Molise con uno spettacolo che unisce tradizione e sperimentazione. Dopo l’ottima accoglienza registrata a Casacalenda lo scorso novembre, il Coordinamento delle Compagnie Irpine di Spettacolo di Mercogliano (Avellino) fa nuovamente tappa nella regione, portando in scena la commedia “A lo stesso punto, però a n’ata parte”.

Al centro della rappresentazione ci sono Prisco e Mostino, due antiche maschere popolari, gli Zuorri, personaggi sospesi tra passato e presente che si ritrovano improvvisamente soli all’interno di un teatro dimenticato. Smarriti ma non rassegnati, i due protagonisti danno vita a un viaggio teatrale ironico e poetico, in cui la memoria del palcoscenico si intreccia con nuove possibilità di racconto. Tra suggestioni shakespeariane e richiami alla lezione di Eduardo, la commedia diventa una riflessione sul senso del teatro e sulla sua capacità di rinascere.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 30 gennaio, alle ore 21, nella suggestiva cornice del Teatro Fulvio di Guglionesi.

Per informazioni e biglietti: 327 9566623.