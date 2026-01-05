Tradizioni Amiche e il canto della Pasquetta

TERMOLI. Lunedì 5 gennaio, il Gruppo Folk Canoro Musicale Tradizioni Amiche porterà in scena i canti della Pasquetta e della tradizione natalizia, in un doppio appuntamento che unisce spiritualità e folklore.
La prima esibizione è prevista alle ore 18.40 circa presso la Cattedrale di Termoli, subito dopo la Santa Messa. A seguire, intorno alle 19.00, il gruppo si sposterà in via Duomo 47, nel cuore del Borgo Vecchio, davanti al suggestivo Presepe Elettromettanico, per continuare la serata con canti e atmosfere che evocano il calore delle feste.