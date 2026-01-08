Trasporto pubblico locale: i sindacati scendono in piazza

CAMPOBASSO. Domani, venerdì 9 gennaio, alle 10, le organizzazioni sindacali Faisa Cisal, Fit Cgil e Fit Cisl terranno un presidio davanti alla sede della Giunta Regionale del Molise, in via Genova.

La mobilitazione è stata indetta per denunciare le criticità del settore del Trasporto Pubblico Locale, tra cui ritardi nei pagamenti, ipotesi di bando con doppio lotto e fermate non a norma. I sindacati definiscono la situazione ormai insostenibile per i lavoratori e chiedono attenzione da parte delle istituzioni.