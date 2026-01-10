Tredicesime non pagate: il presidio della Uiltrasporti Molise

CAMPOBASSO. La Uiltrasporti Molise segnala con preoccupazione la grave e inaccettabile mancata erogazione delle tredicesime mensilità ai lavoratori e alle lavoratrici di Atm S.p.A., situazione che sta provocando notevoli difficoltà economiche e sociali per il personale interessato.

Tale inadempienza, oltre a violare diritti contrattuali chiaramente riconosciuti, costituisce un fatto di estrema gravità che necessita di un intervento immediato da parte delle Istituzioni competenti, al fine di individuare soluzioni concrete e rapide per le numerose famiglie coinvolte.

Per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e sollecitare un intervento delle autorità, la Uiltrasporti Molise ha organizzato un presidio sindacale lunedì 12 gennaio, dalle 10 alle 12 in piazza Prefettura a Campobasso.

L’organizzazione sindacale ha inoltre richiesto ufficialmente un incontro con prefetto di Campobasso, dottoressa Michela Lattarulo, per esporre direttamente le esigenze dei lavoratori e illustrare nel dettaglio la vertenza in corso.

“Confidiamo nella sensibilità e nell’attenzione delle Istituzioni di fronte a una problematica che interessa molte famiglie del territorio e restiamo in attesa di un cortese e tempestivo riscontro”, hanno affermato Nicola Gabriele Scafa e Stefano Marinelli, rappresentanti della Uiltrasporti Molise.