“Un italiano a Praga, cronache e storie”, Enzo Mancini terzo autore in Biblioteca

TERMOLI. Terzo appuntamento con la rassegna “Autori in Biblioteca”. Martedì prossimo, 3 febbraio, si terrà la presentazione del libro dal titolo “Un italiano a Praga, cronache e storie” scritto da Enzo Mancini.
Con la partecipazione della lettrice espressiva Franca Mancini, sarà illustrato il contenuto del testo che racconta di una camminata ipotetica per le vie di Praga alla scoperta della bellezza della città che a volte contrasta con il suo essere assolutamente misteriosa e allo stesso tempo affascinante.
L’appuntamento è dunque per martedì prossimo alle ore 17 presso la Biblioteca Comunale “G. Perrotta” che si trova in Corso Fratelli Brigida 88.