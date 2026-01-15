Un open day speciale: “Magica Brigida-Cuoco”

TERMOLI. Oggi, 15 gennaio, dalle 16:30 alle 18:30, l’Istituto Comprensivo Brigida-Cuoco apre le porte della sua scuola secondaria di primo grado di Termoli con un Open Day speciale dal titolo “Magica Brigida Cuoco”, un evento ispirato al mondo della magia e all’immaginario di Harry Potter, pensato per accogliere alunni e famiglie in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per scoprire l’offerta formativa dell’istituto, conoscere gli ambienti scolastici, i docenti e i progetti educativi, il tutto attraverso un percorso narrativo e laboratoriale che richiama il fascino della magia, della fantasia e dell’apprendimento come avventura.

“Magica Brigida Cuoco” non è solo un Open Day, ma un invito a scoprire la magia della scuola secondaria di via Cina, dove conoscenza, creatività e crescita personale si intrecciano ogni giorno.

L’Istituto Comprensivo Brigida-Cuoco di Termoli conferma così il proprio impegno nel promuovere una scuola innovativa, inclusiva e attenta ai bisogni degli studenti e delle famiglie.