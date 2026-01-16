UniTre apre con Elda Della Fazia gli incontri con la cittadinanza: il focus sugli infortuni domestici

TERMOLI. Nell’ambito della proposta formativa dell’UniTre, accanto ai corsi di studio che costituiscono l’ossatura dell’anno accademico, prende avvio un ciclo di incontri divulgativi dedicati a tematiche di interesse generale e rivolti all’intera cittadinanza.

Il primo appuntamento, curato dalla dottoressa Elda Della Fazia, affronta un tema di forte rilevanza sociale e sanitaria: “Gli infortuni domestici e la loro prevenzione”, un ambito spesso sottovalutato ma che incide in modo significativo sulla qualità della vita, soprattutto delle fasce più fragili.

L’incontro è in programma sabato 17 gennaio alle ore 17.30, presso l’auditorium comunale di via Elba, e rappresenta un’occasione utile per approfondire rischi, comportamenti corretti e strategie di prevenzione all’interno degli ambienti domestici.

L’ingresso è libero, con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione e consolidare il ruolo dell’UniTre come presidio culturale e formativo aperto alla comunità.

EB