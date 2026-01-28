Tratto di via Oliviero chiuso giovedì per i lavori alla chiesa di Sant’Antonio

TERMOLI. Un’intera giornata di modifiche alla viabilità interesserà una parte del centro, giovedì 29 gennaio 2026, quando la ditta Leggieri Costruzioni Srls opererà sul prospetto della Chiesa di Sant’Antonio per l’esecuzione dei pali di fondazione legati al PdiC in deroga n. 12/2023, intervento che comprende la nuova casa canonica, la sistemazione dei locali pastorali e l’ampliamento dell’aula liturgica con battistero.

L’ordinanza n. 25/2026, firmata dal comandante della Polizia locale Pietro Cappella, dispone un pacchetto di misure temporanee che interesseranno via Oliviero, nel tratto compreso tra via Sannitica e via Cristoforo Colombo.

Dalle ore 8 fino al termine dei lavori, scatteranno divieto di sosta con rimozione forzata e interdizione totale del transito veicolare, con deroghe esclusivamente per i mezzi d’esercizio dell’impresa incaricata, compresi autogrù e bilici per il trasporto delle armature metalliche.



Per i residenti e gli automobilisti del quartiere, si tratta di una giornata di inevitabili disagi, ma legata a un intervento strutturale che ridisegnerà una delle aree parrocchiali più frequentate della città.

