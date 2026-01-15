A Chieuti i funerali della 69enne Anna Colonna

ROTELLO-CHIEUTI. Un commiato attraversato da dolore e incredulità accompagna oggi, 15 gennaio, i funerali di Anna Colonna, 69 anni, che saranno celebrati alle ore 16 nella Chiesa di San Giorgio Martire di Chieuti. Una comunità intera – da Rotello a Chieuti fino a Chieti – si stringerà attorno alla famiglia per salutare una donna la cui morte improvvisa ha lasciato un segno profondo. La camera ardente era stata allestita ieri pomeriggio nel cimitero di Chieuti, dove parenti e amici avevano già iniziato a rendere omaggio.

Dopo le esequie, la salma sarà cremata e l’urna riportata a Rotello, dove resterà custodita in casa accanto al marito, secondo la volontà dei familiari. Intanto, si continua a indagare sulla tragedia che ha portato alla morte di Anna – investita mercoledì 7 gennaio davanti all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti mentre raggiungeva il figlio ricoverato, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza di via dei Vestini, un tratto di strada da anni indicato come pericoloso da residenti e utenti.

La Procura ha disposto e fatto eseguire l’autopsia e il conducente della Renault Kadjar, un 46enne di Chieti Scalo, è indagato per omicidio stradale. Ma oggi, davanti alla bara, il sentimento dominante è uno solo: il bisogno di rendere giustizia a una donna che stava semplicemente cercando di stare accanto al proprio figlio.

