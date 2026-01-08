Accende fuoco per riscaldarsi e provoca incendio di un capannone, straniero irregolare espulso

CAMPOBASSO. Capannone in fiamme durante la nevicata: intervento della Polizia, identificato un uomo irregolare sul territorio.

Nel pomeriggio di ieri, 7 gennaio, mentre Campobasso era avvolta da una fitta nevicata, la sala operativa della Questura è stata tempestata di chiamate: alte fiamme si levavano da un capannone abbandonato in via San Giovanni, da tempo inutilizzato ma ben visibile dalla zona circostante.

La Squadra Volante è arrivata rapidamente sul posto, affiancando i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. L’incendio, particolarmente evidente a causa del contrasto con la neve, aveva destato forte preoccupazione tra i residenti.

Alcuni cittadini, tra i primi a segnalare l’accaduto, hanno riferito di aver visto un uomo uscire dallo stabile in fiamme, fornendone una descrizione dettagliata. Gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche, rintracciando il soggetto poco distante anche grazie al supporto di un Carabiniere libero dal servizio.

L’uomo, un cittadino nigeriano senza fissa dimora, ha ammesso di essersi introdotto nel capannone per ripararsi dal freddo e di aver acceso un fuoco. Le fiamme, però, gli sono sfuggite di mano, provocando l’incendio in maniera colposa.

Accompagnato in Questura, è risultato irregolare sul territorio nazionale: a suo carico pendeva infatti un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma, al quale non aveva ottemperato.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato trasferito in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio, dove verrà identificato compiutamente e successivamente riaccompagnato nel Paese d’origine.

