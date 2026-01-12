Allarme cinghiali a Termoli, donna rischia incidente con la macchina in contrada Porticone

TERMOLI. Nella serata di ieri, all’ora di cena, una donna alla guida della propria auto ha evitato per pochi centimetri un impatto con un cinghiale in zona Porticone. L’animale, secondo quanto riferito, avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata mentre la conducente stava riaccompagnando a casa la nipote.

La donna, ancora sotto shock, ha raccontato di essersi trovata l’animale davanti all’improvviso, riuscendo a frenare in tempo. Non si registrano feriti né danni al veicolo.

L’episodio si aggiunge alle numerose segnalazioni raccolte nelle ultime settimane da residenti di diverse aree della città, che riferiscono avvistamenti ricorrenti di cinghiali sia nelle ore serali sia in quelle notturne. Le autorità competenti risultano informate delle presenze e continuano a ricevere comunicazioni da parte dei cittadini.

La situazione è monitorata, mentre proseguono le segnalazioni relative a incontri ravvicinati tra automobilisti e animali selvatici nelle zone periferiche e semicentrali di Termoli.

MT