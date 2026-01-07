Ancora un investimento in via Maratona, 40enne trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Sta diventando una sequenza troppo frequente per essere derubricata a semplice casualità: ancora un investimento pedonale e sempre in via Maratona, nella serata di ieri. Un uomo di circa quarant’anni è stato travolto mentre attraversava la strada; immediato l’intervento dei sanitari del 118 Molise e dei volontari della Misericordia di Termoli, che lo hanno stabilizzato e trasferito in ambulanza al San Timoteo per gli accertamenti clinici necessari.

Le sue condizioni, secondo quanto trapelato, non desterebbero particolare preoccupazione, ma la dinamica dell’impatto resta al vaglio delle forze dell’ordine, giunte sul posto per i rilievi e per ricostruire con precisione quanto accaduto. L’episodio riaccende il tema della sicurezza stradale in una zona già segnalata dai residenti per criticità legate alla velocità dei veicoli e alla scarsa attenzione nelle ore serali.

EB