Apricena, nuovo colpo della ‘banda della marmotta’: devastato il bancomat Credem

APRICE­NA. La ‘banda della marmotta’ torna a colpire nel Foggiano, confermando un’escalation ormai evidente. Nel mirino dei malviventi, questa volta, è finito il bancomat della filiale Credem di via Gramsci, ad Apricena: l’ennesimo bersaglio di un metodo criminale che continua a mettere sotto pressione il territorio.

L’assalto è avvenuto nella notte tra martedì 13 e oggi, mercoledì 14 gennaio. L’esplosione, violentissima, è stata avvertita distintamente in tutto il quartiere, svegliando i residenti e lasciando dietro di sé una scena di devastazione: lo sportello Atm è stato completamente sventrato e la struttura della banca presenta danni ingenti. La stessa filiale era già stata colpita di recente, segno di una vulnerabilità che i malviventi sembrano conoscere bene.

Al momento non è chiaro se la banda sia riuscita a impossessarsi del denaro custodito nella cassa. I Carabinieri stanno effettuando i rilievi e acquisendo i filmati delle telecamere interne ed esterne all’istituto, oltre a verificare la presenza di ulteriori dispositivi di videosorveglianza lungo le possibili vie di fuga.

Con questo episodio salgono a tre gli assalti a bancomat registrati nel Foggiano nei primi 14 giorni dell’anno, un dato che conferma un inizio 2026 segnato da una recrudescenza di colpi mirati e altamente pericolosi, capaci di mettere a rischio non solo le strutture bancarie ma anche la sicurezza dei cittadini.

EB