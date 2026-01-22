Assalto a portavalori a Riccione: a processo la banda foggiana

SAN SEVERO. Era la mattina del 23 febbraio 2021 quando un commando armato ha assaltato un furgone portavalori davanti all’ufficio postale di Riccione. Oggi, a distanza di anni, arriva il momento del processo per tre dei componenti della banda, tutti residenti a San Severo e di età compresa tra 44 e 52 anni, difesi dagli avvocati Giuliano Renzi (Foro di Rimini) e Luigi Marinelli (Foro di Foggia).

Secondo quanto riportato da RiminiToday, il colpo era stato organizzato nei minimi dettagli: almeno cinque malviventi avevano utilizzato un Fiat Fiorino camuffato con il logo delle Poste Italiane come “cavallo di Troia”. Appostati all’interno del veicolo parcheggiato vicino all’entrata secondaria dell’ufficio postale, i rapinatori avevano aspettato l’arrivo del portavalori.

Quando le guardie giurate sono scese per consegnare i sacchi di denaro, uno dei componenti, armato di fucile automatico, ha intimato di consegnare il denaro e ha tentato di strappare la pistola a uno dei vigilanti. Una volta preso il bottino, la banda è fuggita a bordo di un’utilitaria, mentre l’allarme scattava e le pattuglie dei carabinieri accorrevano sul posto. La nebbia fitta ha però favorito la fuga dei malviventi.

Le indagini dei carabinieri, attraverso il controllo delle telecamere di videosorveglianza e l’analisi dei movimenti dei sospetti, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’assalto e di identificare almeno tre componenti, ora sul banco degli imputati.