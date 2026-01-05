Assalto al portavalori sull’A14: bottino ingente e rapinatori in fuga

ORTONA. Il bottino sottratto questa mattina ai danni del furgone portavalori della società Aquila sarebbe molto consistente. L’assalto è avvenuto intorno alle 6:30 sull’autostrada A14, in territorio di Ortona, al km 402, e secondo le prime informazioni i rapinatori arriverebbero dalla Puglia.

Durante l’azione, la banda ha coinvolto tre auto e un camion, disseminato chiodi lungo la strada e acceso fumogeni per rallentare gli eventuali inseguimenti. Per rubare i soldi, avrebbero fatto ricorso a esplosivi e a un TIR come ostacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Chieti, per domare le fiamme, insieme a Polizia, Carabinieri e personale di Autostrade per l’Italia. La rapina ha provocato lunghe code e la chiusura del tratto fino a Pescara Sud, con la viabilità deviata sulla Statale 16 fino a Francavilla al Mare.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica della rapina, mentre le immagini scattate subito dopo l’assalto mostrano il caos lasciato lungo l’autostrada.