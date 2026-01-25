Auto investe 34enne in piazza Donatori di Sangue

TERMOLI. Poco dopo le 5 del mattino un ragazzo di 34 anni, residente in città, è stato investito in piazza dei Donatori. L’impatto è stato violento e immediatamente è scattato l’allarme: sul posto sono arrivati Polizia, Carabinieri e 118, con l’automedica e i volontari della Misericordia in ambulanza.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, non si esclude che l’automobilista possa aver agito di proposito, un’ipotesi che gli investigatori stanno valutando con estrema cautela ma che ha già orientato i primi accertamenti. Il 34enne, cosciente ma dolorante, è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato al Pronto soccorso del “San Timoteo” con un trauma alla gamba, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica e rintracciare l’autore del gesto.

EB