Auto vandalizzate in via Udine, denunciata la donna

TERMOLI. La quiete di via Udine è stata spezzata ieri sera da un episodio di violenza improvvisa: una donna, in evidente stato di alterazione, ha percorso la strada lanciando pietre contro le auto parcheggiate e distruggendo parabrezza, finestrini e carrozzerie. Almeno dieci i veicoli colpiti, con famiglie intere che si sono ritrovate davanti a un corridoio di danni e vetri a terra.

Gli agenti della Polizia sono intervenuti rapidamente, bloccando la donna e accompagnandola in commissariato per l’identificazione. Dopo gli accertamenti, è scattata la denuncia a piede libero.

La strada, stamattina, è un inventario di parabrezza sfondati e carrozzerie ammaccate. Le famiglie colpite stanno quantificando i danni, mentre la Polizia ha completato la ricostruzione della dinamica e raccogliendo le testimonianze dei residenti. L’episodio riaccende il tema della sicurezza nelle vie residenziali e della necessità di un presidio più costante in zone densamente abitate come questa, dove un singolo gesto può trasformare una sera qualunque in un’emergenza collettiva.

EB