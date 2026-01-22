Autobus sostitutivo finisce contro la barriera della rotonda a Campomarino: illeso il conducente

CAMPOMARINO. Incidente nella tarda serata di ieri lungo la Statale 16, al km 551, nei pressi della stazione ferroviaria di Campomarino. Intorno alle 23, un autobus sostitutivo delle Ferrovie dello Stato è finito contro la barriera della rotonda, sfondandola.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per la messa in sicurezza e i rilievi. L’autista è risultato illeso e al momento dell’impatto non c’erano passeggeri a bordo. Il mezzo ha riportato danni ingenti nella parte anteriore.

La circolazione ha subito rallentamenti per il tempo necessario alla rimozione del pullman e alla pulizia della sede stradale. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.