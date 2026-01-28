Banda della marmotta in azione a Pesaro, quattro arresti tra Foggia e Campobasso

CAMPOBASSO. Bancomat fatto saltare con le “marmotte” a Pesaro: quattro arresti tra Foggia e Campobasso

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Pesaro e Urbino e della Stazione di San Costanzo hanno ricostruito minuto per minuto l’assalto allo sportello Atm della Banca di Credito Cooperativo di Cerasa, avvenuto alle 3.45 del 29 agosto 2025, individuando cinque giovani foggiani tra i 20 e i 33 anni: quattro sono finiti in carcere tra Foggia e Campobasso, uno è stato denunciato.

La banda, specializzata nei furti con esplosivo, raggiunse l’Atm a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio rubata a Foggia, con targa bulgara contraffatta, e utilizzò due ordigni artigianali ad altissimo potenziale, le cosiddette “marmotte”, per aprire la cassaforte. Il bottino fu di appena 2.250 euro, ma la fuga durò pochi minuti: disturbati dall’arrivo improvviso di un autocarro, i malviventi abbandonarono l’auto nelle campagne di Fano, con gli interni cosparsi di polvere di estintore rubato poco prima. Accanto al veicolo, i carabinieri recuperarono anche un secchio pieno di chiodi a tre punte, pronti a essere disseminati sull’asfalto per bloccare eventuali inseguimenti.

Da lì è partita un’indagine-lampo: l’analisi dei passaggi sull’A14, dei sistemi di lettura targhe, delle decine di telecamere tra aree di servizio ed esercizi pubblici, insieme ai dati Gps di un veicolo di appoggio noleggiato e ai tabulati telefonici, ha permesso di seguire il convoglio dalla partenza nel foggiano fino al casello di Marotta-Mondolfo e ritorno, collocando tre indagati sul luogo del colpo negli orari esatti. In parallelo, la Procura di Foggia ha emesso decreti di fermo per episodi analoghi, confermando la natura seriale del gruppo. Per i quattro arrestati è stata disposta la custodia cautelare in carcere su ordinanza del Gip di Pesaro; le indagini proseguono per individuare eventuali complici.

EB