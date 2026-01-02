Cade in centro, 92enne soccorsa dal consigliere Rinaldi e dal Sae 112

TERMOLI. Altruismo e spirito di servizio, quello che oggi, nella tarda mattinata, ha permesso di soccorrere una 92enne, che era caduta nei pressi della Madonnina, slogandosi un braccio.

A occuparsene è stato il consigliere comunale di maggioranza Francesco Rinaldi, che assieme al sindaco Nico Balice, ha coordinato un intervento di Protezione civile, attraverso il Sae 112 Odv, che aveva la squadra reduce da un funerale alla chiesa di San Timoteo.

Grazie all’interessamento dell’esponente di Fdi, i volontari del Sae 112 Odv ha così accompagnato l’anziana, che non aveva familiari in zona, al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dopo averla rassicurata e assistita.

EB