Camion in avaria, disagi sulla carreggiata Nord dell’A14

TERMOLI. L’uscita autostradale sull’A14 al km 476,1, in direzione Nord provenendo da Bari, è stata chiusa nelle prime ore del mattino a causa di un veicolo in avaria che ha reso impossibile garantire il transito in sicurezza.

La chiusura, scattata attorno alle 06:06, ha immediatamente rallentato i flussi in ingresso verso Termoli, creando disagi soprattutto ai pendolari diretti verso la zona industriale e ai mezzi commerciali che anticipano l’orario di punta.

La viabilità è stata deviata sull’uscita consigliata di Poggio Imperiale, con inevitabili allungamenti dei tempi di percorrenza e un incremento del traffico sulla viabilità ordinaria, già messa alla prova dal traffico mattutino.

Sul posto sono intervenute le squadre tecniche per la rimozione del mezzo e per il ripristino delle condizioni di sicurezza, mentre la Polizia Stradale ha gestito la circolazione e monitorato l’evoluzione della situazione.

EB