Camion in fiamme nella galleria Serre della Trignina: traffico in tilt e diversi intossicati dal fumo

ISERNIA. Camion in fiamme nella galleria Serre: traffico in tilt e diversi intossicati dal fumo.

Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio lungo la Trignina, dove un camion in transito ha preso improvvisamente fuoco all’interno della galleria Serre, all’uscita dall’hinterland isernino, trasformando il tunnel in una camera di fumo e costringendo gli automobilisti a una fuga rapida verso l’uscita.

Nessun ferito grave, ma diverse persone – rimaste esposte ai fumi sprigionati dal rogo – sono state soccorse dal 118 per sintomi di intossicazione e accompagnate in ospedale per accertamenti. La colonna di fumo, densa e persistente, ha reso immediatamente necessaria la chiusura del tratto e l’intervento massiccio dei Vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento del mezzo e nella messa in sicurezza della galleria.

Sul posto stanno operando anche la Polizia stradale, le volanti della Questura e i Carabinieri, chiamati a gestire la viabilità e a ricostruire la dinamica dell’incendio. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, con pesanti ripercussioni sulla circolazione in un’arteria già delicata. Le operazioni di bonifica e ventilazione del tunnel sono tuttora in corso, mentre si attende la riapertura in condizioni di piena sicurezza.

EB