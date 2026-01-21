Carabinieri inseguono ladri, i banditi provocano incidente sulla Trignina e riescono a fuggire

SAN SALVO-MONTENERO DI BISACCIA. Momenti di forte tensione questa sera a San Salvo, dove intorno alle 19.30 un’Audi A3 nera non si è fermata all’alt dei Carabinieri, innescando un inseguimento ad alta velocità tra le vie cittadine e poi lungo la statale Trignina.

La corsa si è conclusa allo svincolo San Salvo–Montenero, dove il veicolo in fuga ha provocato un incidente che ha coinvolto altre auto: tre persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state assistite dal personale sanitario giunto sul posto. Subito dopo l’impatto, gli occupanti dell’Audi sono riusciti a fuggire con la berlina, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Le prime ipotesi investigative non escludono che si tratti di “topi d’appartamento” provenienti da regioni limitrofe e arrivati nell’area con l’obiettivo di mettere a segno un furto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per avviare le ricerche dei fuggitivi, mentre la Trignina ha registrato rallentamenti e disagi alla viabilità.

EB