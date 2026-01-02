Centro studi cetacei preleva la carcassa di delfino

TERMOLI. Gli esperti del Centro Cetacei prelevano il delfino spiaggiato: avviati gli accertamenti sulle cause della morte

Stamani gli esperti del Centro Studi Cetacei di Pescara sono intervenuti sul lungomare Nord di Termoli per il recupero del delfino rinvenuto senza vita. Dopo un primo esame esterno, i biologi hanno constatato il buono stato di conservazione della carcassa e hanno deciso di trasferirla nei laboratori specializzati, dove verranno effettuate le analisi necessarie a chiarire le cause della morte del mammifero marino. Gli esiti degli accertamenti saranno fondamentali anche per il monitoraggio delle popolazioni di cetacei presenti nell’Adriatico.

Il ritrovamento risale alla mattinata di ieri, quando un cittadino, Giuseppe Listorto, ha notato la carcassa spiaggiata all’altezza del Grattacielo e ha immediatamente allertato le autorità. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Capitaneria di Porto, che ha delimitato l’area e messo in sicurezza il delfino adulto morto, impedendo l’avvicinamento dei passanti. Contestualmente è stata informata l’Asrem, responsabile delle procedure sanitarie previste in questi casi.

Il coordinamento tra Capitaneria, Asrem ed esperti del Centro Cetacei ha permesso di attivare rapidamente il protocollo previsto per gli spiaggiamenti, garantendo il recupero dell’animale e l’avvio degli approfondimenti scientifici.

EB