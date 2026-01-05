Chiodi, fumogeni e auto in fiamme: assalto al portavalori sull’A14

A14. Un attacco rapidissimo, chirurgico, messo in scena all’alba come nelle operazioni dei gruppi specializzati che da anni testano la tenuta delle grandi direttrici adriatiche. Alle 6.30 un portavalori è stato assaltato lungo l’A14, carreggiata nord, all’altezza di Ortona: i rapinatori hanno trasformato l’autostrada in un dispositivo di guerra, disseminando chiodi, accendendo fumogeni per oscurare la visuale, incendiando almeno due veicoli per bloccare ogni via di fuga e rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del Coa della Polizia Stradale di Pescara, i Vigili del Fuoco e il 118, mentre l’intero tratto è stato chiuso fino a Pescara Sud per consentire la bonifica della sede stradale. Ancora ignota l’entità del bottino e non è confermato l’uso di armi, ma la dinamica parla da sola: un’azione professionale, preparata, con una fuga già pianificata. È in corso una caccia serrata lungo tutta la dorsale adriatica, con controlli estesi anche sulla viabilità ordinaria.