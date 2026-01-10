Ci risiamo, salta in aria il bancomat della Bpm a Chieuti

CHIEUTI. «Un botto fortissimo, davvero assordante», quello che ci riferisce un residente a Chieuti. Colpo nella notte, torna in azione la “banda della marmotta”.

Intorno alle 3 di oggi, 10 gennaio, un’esplosione ha squarciato il silenzio del centro cittadino: lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare di Milano, in viale Aldo Moro, è stato fatto saltare in aria con la tecnica ormai nota della marmotta esplosiva. Il dispositivo artigianale, inserito nella fessura di erogazione delle banconote, è stato utilizzato per raggiungere la cassa interna e tentare di impossessarsi del denaro.

L’esito del colpo non è ancora chiaro: non si sa se i malviventi siano riusciti a portare via contanti o se l’esplosione abbia compromesso l’accesso alla cassa. L’area è stata immediatamente transennata dai carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi tecnici e per avviare le prime verifiche investigative.

I militari stanno analizzando le immagini delle telecamere della banca e quelle posizionate lungo le possibili vie di fuga, nella speranza di ricostruire movimenti, tempi e identità del gruppo entrato in azione. Sul posto anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza della zona colpita dall’esplosione, che ha provocato danni significativi allo sportello e alla struttura esterna dell’istituto di credito.

Le indagini proseguono senza sosta per capire se il colpo sia riconducibile a una delle bande specializzate che negli ultimi anni hanno colpito con modalità analoghe in diverse zone del Sud.